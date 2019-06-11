رياضة | مشاهدة مباراة جولدن ستيت وتورونتو رابتورز بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

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يلتقي فريق جولدن ستيت واريوز، مع فريق تورونتو رابتورز اليوم الثلاثاء في الساعة الثالثة صباحاً على ملعب الأخير، في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية beIN SPORTS HD 1 عن إذاعة تلك المباراة بين فريق تورونتو رابتورز مع جولدن ستيت واريوز عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويتقدم فريق تورونتو رابتورز بثلاثة مباريات مقابل مباراة واحدة لفريق جولدن ستيت واريوز، ويتبقى مباراتين في السلسلة حتى الآن.

ويحتاج فريق جولدن ستيت للفوز في المباراتين المتبقيتين في السلسلة من أجل تحقيق التعادل في المباريات، بينما يحتاج فريق تورونتو للفوز في مباراة واحدة لحسم بطولة الدوري الأمريكي لهذا الموسم.

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