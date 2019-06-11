رياضة | نجم بيراميدز: السعيد من أفضل اللاعبين في مصر.. وهذا سر استبعادي من حسابات حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز: السعيد من أفضل اللاعبين في مصر.. وهذا سر استبعادي من حسابات حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، بامكانيات عبد الله السعيد نجم فريقه.

وقال عبدالله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: السعيد واحد من افضل اللاعبين في مصر، شخصية محترمه داخل وخارج الملعب، ويصنع الفارق دائما.

وتابع : اول مباراة له معنا لم نكن نعلم انه سينضم للفريق، عقب اعلان انضمامه تفاجئنا به متجه معنا لملعب المباراة فقولت له : "انت ايه اللي جابك".