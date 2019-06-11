رياضة | نجم بيراميدز: السعيد من أفضل اللاعبين في مصر.. وهذا سر استبعادي من حسابات حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز: السعيد من أفضل اللاعبين في مصر.. وهذا سر استبعادي من حسابات حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، بامكانيات عبد الله السعيد نجم فريقه.
وقال عبدالله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: السعيد واحد من افضل اللاعبين في مصر، شخصية محترمه داخل وخارج الملعب، ويصنع الفارق دائما.
وتابع : اول مباراة له معنا لم نكن نعلم انه سينضم للفريق، عقب اعلان انضمامه تفاجئنا به متجه معنا لملعب المباراة فقولت له : "انت ايه اللي جابك".
وواصل نجم بيراميدز: ان سبب ابتعاده عن اللعب تحت قيادة حسام حسن مجرد "وجهة نظر"
واستكمل: حسام حسن اكد لي ان ابتعادي عن المشاركة وجهة نظر، على الرغم من انني شاركت مع مدربين اجانب لنفس الفريق وبشكل مستمر.
واردف : دائما أرى ان التقصير مني، ولكن تعجبت لاني كنت اسير بشكل جيد وفجأة وجدت نفسي خارج التشكيل.