رياضة | عاجل.. موعد الإعلان عن أكبر صفقتين فى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد الإعلان عن أكبر صفقتين فى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقاربر صحفية إسبانية، عن موعد تقديم ريال مدريد الإسباني لأكبر صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ‏إيدو أغيري مقدم برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، بأن ريال مدريد سيقدم هازارد يوم الخميس المقبل في تمام ساعة 09:00 مساءً.

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وأضاف أغيري، بأن الفريق الملكي سيقدم مهاجمه الجديد لوكا يوفيتش الأربعاء في تمام ساعة 02:00 بعد الظهر.

يذكر أن ريال مدريد اقترب كثيرًا من حسم صفقة فريلان ميندي الظهير الأيسر لفريق ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.