رياضة | فابيانو يقدم شكوى رسمية للفيفا ضد السالمية الكويتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فابيانو يقدم شكوى رسمية للفيفا ضد السالمية الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من الكويت أن البرازيلي باتريك فابيانو لاعب الفريق الأول السابق لكرة القدم بنادي السالمية الكويتي والذي رحل للدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قد قدم شكوى رسمية ضد فريقه السابق من أجل المطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

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وتأخرت إدارة نادي السالمية في منح اللاعب مستحقاته المتأخرة ما دفعه للرحيل على الرغم من أنه كان يقدم مستوى لافت ومميز للغاية ما جعله يتقدم بشكوى تتضمن الحصول على المتبقي من قيمة عقده الذي تم فسخه ودفعه للرحيل.

ويمتلك فابيانو عرضين للعودة من جديد إلى منطقة الخليج إلا أنه قرر حسم قراره بنهاية مشواره مع الفريق البرازيلي بنهاية الشهر الجاري في ظل وجود رغبة للحفاظ على خدماته.