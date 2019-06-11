رياضة | تقارير مسربة.. الكشف عن صفقة القرن في ريال مدريد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير مسربة.. الكشف عن صفقة القرن في ريال مدريد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مسربة، عن صفقة القرن في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفريق الملكي حسم صفقة الفرنسي بول بوجبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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الجدير بالذكر أن بول بوجبا قد رحل إلى يوفنتوس خلال صيف عام 2016 إلى مانشستر يونايتد بمقابل 105 ملايين يورو.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع بوجبا بناءاً على طلب المدير الفني للأبيض زين الدين زيدان.