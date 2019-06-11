رياضة | نجم الفيصلي على رادار أهلي جدة

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إقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السعودي من حسم صفقة الظهير الأيمن للفيصلي يزيد البكر وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي.

كما يسعى النادي الأهلي للحصول على خدمات ظهير أيمن من أجل مساعدة سعيد المولد في حالة غيابه للإصابة أو الإيقاف.