عامر حسين: من حق الأندية إشراك الصفقات الجديدة في مباريات كأس مصر

محمد رشاد

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحقية الأندية في الاعتماد على الصفقات الجديدة المرتقب إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقامة المباريات المتبقية من مسابقة كأس مصر خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر، بعد الانتهاء من كافة مواجهات الدوري الممتاز.

وقال حسين، في تصريحات هاتفية لقناة "النهار" مساء الإثنين: "يوجد شهر كامل بين نهاية الدوري المصري وانطلاق كأس مصر، وبالتالي سيكون من حق الأندية الاعتماد على لاعبيها الجدد في...