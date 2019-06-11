محمد رشاد
أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحقية الأندية في الاعتماد على الصفقات الجديدة المرتقب إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقامة المباريات المتبقية من مسابقة كأس مصر خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر، بعد الانتهاء من كافة مواجهات الدوري الممتاز.
وقال حسين، في تصريحات هاتفية لقناة "النهار" مساء الإثنين: "يوجد شهر كامل بين نهاية الدوري المصري وانطلاق كأس مصر، وبالتالي سيكون من حق الأندية الاعتماد على لاعبيها الجدد في...
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين: من حق الأندية إشراك الصفقات الجديدة في مباريات كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.