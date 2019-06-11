شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الاتحاد السكندري فرع سموحة يستعد لاستضافة منتخب بوروندي والان مع تفاصيل الخبر
وسيبدأ منتخب بوروندي مشواره في البطولة بمواجهةٍ صعبةٍ أمام منتخب نيجيريا يوم 22 يونيو، ثم يلتقي مع منتخب مدغشقر في السابع والعشرين من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته يوم الثلاثين من ذلك الشهر بمواجهة غينيا.
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