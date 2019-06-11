سوبر كورة يكشف مصير خالد جلال بالزمالك وموعد إعلان اسم المدرب الأجنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مصير خالد جلال المدير الفنى للفريق الكروى، وحقيقة البحث عن مدير فنى أجنبى خلال الفترة الحالية. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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