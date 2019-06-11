شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة موعد انطلاق الدورى الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل، خاصة بعد إعلان موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 18 من نفس الشهر. Advertisements كما أعلن مسئولو اتحاد الكرة إنتهاء مسابقة الدورى العام الجديد وبطولة كأس مصر فى شهر يونيو 2020. كان اتحاد الكرة أعلن انتهاء الدورى هذا الموسم بعد انتهاء بطولة أمم افريقيا.

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