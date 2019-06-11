شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل مع محمد صلاح في الجونة: «شرف ليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الممثلة أمينة خليل صورة تجمعها بالنجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، خلال تواجدهما في الجونة. وعلقت على الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام» قائلة: «كان شرف ليا». «صلاح» يتواجد في الجونة لقضاء فترة راحة عقب تتويج فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

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