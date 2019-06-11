شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يحقق فوزه الثاني في بطولة «سي أي بي» للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق اللاعب محمد الشوربجى، مساء الاثنين، الفوز الثانى في الدور الأول لبطولة «سى أي بى» للاسكواش التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالى.

وجاء فوز محمد الشوربجى المصنف الثانى بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن المصنف الثالث بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الاشواط 11-9 و5-11 و11-6 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

Advertisements

وتعتبر بطولة «سى أي بى» الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمى للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.

ويشارك من مصر في البطولة 9 لاعبين وهم: على فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبدالجواد المصنف الرابع، ومحمد أبوالغار المصنف الثامن من الرجال.

بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.