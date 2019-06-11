شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد مبلغ صادم لرحيل وليد أزاور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة النادي الأهلي مبلغ صادم للموافقة على رحيل المغربى وليد أزارو بعد الأنباء التى ترددت بخصوص اقتراب المهاجم من الرحيل خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فأن أزارو لن يرحل بأقل من 100 مليون جنيه، مشددا على عدم تلقى اللاعب أى عروض رسمية قوية خلال الوقت الحالى سواء من الصين أو فرنسا.

أضاف المصدر أن الأهلي لا يمانع استمرار أزارو فى الموسم الجديد ولا توجد أزمة فى هذا الأمر مشددا على عدم رحيل اللاعب بمقابل مادي ضعيف مثلما يتصور البعض.