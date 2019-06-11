شكرا لقرائتكم دونجا : قررت اللعب بالاسماعيلي رغم رفض مدربى السابق فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الإسماعيلى عن سعادته بقرار اللعب للفريق الأصفر ، مشيرا إلى أنه يعتبر نفسه مشجعا له قبل أن يكون لاعبا بقميصه.

وأضاف فى تصريحات صحفية :”اتخذت قراري باللعب للإسماعيلي رغم وجود رفض من جانب مدربى السابق فى الزمالك “.

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وواصل :”نلعب دائما تحت ضغط البطولة وهو ما أثر على نتائجنا بعض الشىء ، نتطلع لتعويض الاخفاقات التى تعرضنا لها هذا الموسم من أجل العودة لمنصات التتويج فى أسرع وقت ممكن”.

وأتم ارتكاز الدراويش :” أود أن اتقدم باعتذار للجماهير عن نتائجنا هذا الموسم ،وأود أن أشكرهم كثيرا على ما قدموه لى من دعم ومساندة منذ دخولى بوابة النادى الإسماعيلى”.