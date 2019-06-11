شكرا لقرائتكم المقاولون يستأنف اختبارات الناشئين في الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الثلاثاء نادي المقاولون العرب إجراء اختبارات قطاعات الناشئين داخل القطاع بمقر النادي في الجبل الأخضر، والتي كانت قد بدأت السبت الماضي.

وحرص الناشئين التواجد اليوم بشكل كبير فى الحضور لعمل الأختبارات اللازمة للإنضمام لقلعة ذئاب الجبل ويحضر محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين منذ الصباح الباكر لمشاهدة الاختبارات والمرور على لجان المدربين .

وأكد أن نادى المقاولون دائما يتسابق اليه الناشئين من كل محافظات مصر للانضمام اليه حيث ان النادي يمتلك اسما كبيرا فى تصعيد الناشئين وفى الفترة الحالية وجود محمد صلاح ومحمد الننى فى اكبر الاندية الاوروبية وتبدأ الاختبارات فى الثامنة صباحا السبت والاثنين والاربعاء من مواليد 97الى 2004، والاحد والثلاثاء والخميس مواليد 2006 الى 2011.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي من المقرر اقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل.