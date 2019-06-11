شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة سيارة هارجريفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق والمحلل التلفزيوني حاليا أوين هارجريفز لسرقة سيارته الجاجوار (سعرها 50 ألف جنيه استرليني) من خلال عصا فيها مغناطيس تم إدخالها لاصطياد مفاتيح السيارة من فتحة رسائل البريد في باب منزله في هاربندن، هيرتس قبل شهر.
ونجحت الشرطة في استعادة السيارة في اليوم التالي بفضل جهاز تعقب وضع بداخل المحرك من منطقة لوتون القريبة دون القبض على اللصوص.
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