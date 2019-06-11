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سرقة سيارة هارجريفز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق والمحلل التلفزيوني حاليا أوين هارجريفز لسرقة سيارته الجاجوار (سعرها 50 ألف جنيه استرليني) من خلال عصا فيها مغناطيس تم إدخالها لاصطياد مفاتيح السيارة من فتحة رسائل البريد في باب منزله في هاربندن، هيرتس قبل شهر.

ونجحت الشرطة في استعادة السيارة في اليوم التالي بفضل جهاز تعقب وضع بداخل المحرك من منطقة لوتون القريبة دون القبض على اللصوص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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