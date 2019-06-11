«دو لا ليغا» يستعد للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مركز «دو لا ليغا» للكفاءات العالية تدريباته استعدادًا للموسم الجديد وذلك بعدما اختتم الموسم الماضي بنجاحات استثنائية شملت الفوز ب 9 بطولات على مستوى دولة الإمارات العربية المُتحدة لتُثبت فرق المركز بفئاتها العمرية أن دو لا ليغا للكفاءات العالية هو أفضل مركز لإعداد المواهب في المنطقة.

ويستعد فريق دو لا ليغا للكفاءات العالية للسفر إلى إسبانيا في شهر أغسطس المُقبل لإقامة معسكرهم الكشفي التدريبي السنوي وينضم للفريق هذا العام نُخبة من المواهب الإماراتية من أندية دبي وأبوظبي بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري وكذلك لإعدادهم للمُشاركة في كأس العالم 2022.