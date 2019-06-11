شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يريد فيرنانديز وبنفيكا مستعد لبيع فيليكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه نادي ليفربول الإنجليزي أنظاره صوب البرتغالي برونو فيرنانديز (24 عاما) لاعب وسط سبورتنج لشبونة والمنتخب بعد تسجيله 31 هدفا في 50 مباراة لفريقه ورفعه كأس دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب. وأكد رئيس نادي بنفيكا لويس فيليب فييرا صعوبة المحافظة على موهبته الواعدة جواو فيليكس «19 عاما» وقال إن الطريق الوحيد للإبقاء عليه هو بيعه ثم استعارته وقال: الشرط الجزائي في عقد جواو هو 60 مليون يورو لكننا أدركنا بعد 3 مباريات معنا أنه يجب رفع الشرط إلى 120 مليون يورو.

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