شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية والزوراء في قمة الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تنطلق مساء اليوم منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين، الأولى بين فريقي الكهرباء والطلبة، والثانية ستكون قمة جماهيرية تجمع فريقي القوة الجوية والزوراء، وهذه المباراة هي الأولى بينهما هذا الموسم بعد أن تأجلت مباراتهما في المرحلة الأولى من الدوري العراقي نتيجة لعدم قدرة ملعب الشعب الدولي في بغداد على استيعاب الأعداد الكبيرة من جمهور الفريقين، وهناك تخوف من احتمال تكرار الأمر اليوم .

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