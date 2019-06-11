شكرا لقرائتكم خبر عن باركر يعتزل كرة السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر صانع الألعاب الفرنسي طوني باركر اعتزال كرة السلة عن عمر 37 عاماً؛ وذلك بعدما أمضى الجزء الأكبر من مسيرته في ملاعب الدوري الأمريكي للمحترفين، لاسيما مع سان أنتونيو سبيرز، الذي توج معه باللقب أربع مرات.
وقال باركر عبر «تويتر» بعد كشف قرار الاعتزال في مقابلة مع الموقع الرياضي «ذا أنديفيتد»، «بتأثر كبير، أضع حداً لمسيرتي، عملت كثيراً وحصلت على الكثير ..كانت مغامرة رائعة .
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