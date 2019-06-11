وليد عبدالكافي مدرباً لفريق اليد بمليحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسند نادي مليحة مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد في الموسم المقبل للمدرب وليد عبدالكافي ليوظف خبراته وإنجازاته في مجال تدريب وإعداد الفريق للمنافسات المقبلة.

وأعرب مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة بعد توقيع التعاقد مع عبدالكافي عن تفاؤله بالتعاقد معه آملاً من خلال تعاونه مع زملائه في الجهازين الفني والإداري، إعداد فريق الرجال لكرة اليد للمنافسة وتحقيق طموحات النادي في إثبات مكانة النادي بين الفرق في دوري كرة اليد.

وأكد الكتبي أن إدارة النادي لن تألو جهداً لدعم عبدالكافي بوصفة خبرة كبيرة وصاحب العديد من الإنجازات وآخرها مع نادي الشارقة في موسم 2017-2018 في تحقيق دوري أقوياء اليد لفريق الرجال وبطولة كأس الإمارات لفريق الرجال وبطولة السوبر وغيرها، مشيراً إلى أن الإدارة ستسعى جاهدة لتوفير أفضل الظروف له ليعمل في بيئة مريحة تساعده على تقديم أفضل ما لديه.

وأعرب وليد عبدالكافي عن سعادته بتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة، موضحاً أن مهمته هذه المرة مختلفة إذ لإنها تمثل إعداد فريق واعد للمنافسات وتأهيله ليكون به الخبرات كافة من اللاعبين الأكفاء، وثمّن عبدالكافي الجهد الكبير والعمل المثمر الذي لمسه من مجلس إدارة نادي مليحة لتأسيس فريق متكامل لليد يمثل إضافة نوعية لخريطة الرقعة الرياضية للنادي، وتمنى أن يحقق طموحات نادي مليحة وأن يكون عند حسن ظن وثقة إدارة النادي.