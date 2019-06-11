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راكيتيتش سعيد بإجازته في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل نجوم الكرة العالمية زيارتهم إلى دبي خلال إجازة الصيف، ويوجد حالياً نجم نادي الإسباني ومنتخب كرواتيا وصيف بطل العالم إيفان راكيتيتش، حيث يقضي أوقاتاً ممتعة، وتعتبر دبي من أهم الوجهات السياحية للمشاهير والنجوم على مدار العام.

ونشر راكيتيتش صورة له بالزي التقليدي الإماراتي في حسابه على إنستجرام، ما يعكس مكانة دبي التي تتعزز يوماً بعد يوم كوجهة للمشاهير حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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