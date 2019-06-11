شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش سعيد بإجازته في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل نجوم الكرة العالمية زيارتهم إلى دبي خلال إجازة الصيف، ويوجد حالياً نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب كرواتيا وصيف بطل العالم إيفان راكيتيتش، حيث يقضي أوقاتاً ممتعة، وتعتبر دبي من أهم الوجهات السياحية للمشاهير والنجوم على مدار العام.
ونشر راكيتيتش صورة له بالزي التقليدي الإماراتي في حسابه على إنستجرام، ما يعكس مكانة دبي التي تتعزز يوماً بعد يوم كوجهة للمشاهير حول العالم.
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