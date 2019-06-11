شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يجدد عقد الحارس أبو بكر لثلاث سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد جدد الجزيرة عقد حارس مرماه عادل أبو بكر، لتعم حالة من الاستقرار في الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل. ووقع أبو بكر «26 عاماً» والذي يعد الحارس الاحتياطي للقائد علي خصيف، مساء أمس الأول، على عقده الجديد مع النادي والذي يمتد لثلاث سنوات. ويأتي التجديد تأكيداً للخبر الذي انفرد به الخليج الرياضي في نهاية مايو الماضي، ويتمتع أبو بكر بإمكانات مميزة وقدرات فائقة ستظهر حال مشاركته أساسياً، ويعد مكسباً رائعاً لما يمتلكه من مستقبل مبهر وواعد. ويضم الجزيرة بين صفوفه حارس مرمى منتخبنا الأولمبي عبد الرحمن العامري كحارس ثالث.

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