«الوصف 127» يحصد درع التفوق في موسم بحر دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق طاقم القارب «الوصف 127» بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش إنجازاً رائعاً في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً للموسم الرياضي البحري في دبي 2018-2019 والذي أسدل الستار عليه مؤخراً بتنظيم ناجح من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحرصت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تقدير أصحاب الإنجازات في الموسم عبر دروع التفوق التي تقدمها مع نهاية كل موسم، حيث تسلم طاقم القارب الوصف «127» درع التفوق في احتفالية مصغرة بمقر النادي في الميناء السياحي، إضافة إلى أصحاب المركزين الثاني والثالث القاربين «زلزال 170» و«داحس 153».

تمثل الإنجاز الكبير لطاقم القارب «الوصف 127» في الفوز بالمركز الأول والظفر بناموس الموسم متصدراً وبجدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً برصيد 5 نقاط ليعيش طاقم الفريق فرحة استثنائية وقتها في هذا الموسم والذي لمع فيه اسم فريق «الوصف 127». ونافس القارب الوصف 127 العديد من الأسماء في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي سعت للفوز باللقب والحصول على لقب الموسم، لكن الأداء الملفت والقوي لطاقم القارب قادهم في النهاية لتحقيق نتائج مذهلة وباهرة.

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وذهب المركز الثاني في الترتيب العام لطاقم القارب «زلزال 170» بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، والذي جمع 16 نقطة من 3 جولات، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً القارب «داحس 153»بقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، والذي جمع 19 نقطة.

وعبر محمد حمد مصبح الغشيش نوخذة القارب «الوصف 127» عن سعادته الكبيرة بالفوز بالمركز الأول والتتويج بناموس بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الموسم الرياضي البحري 2018-2019 بجدارة واستحقاق.

وأكد الغشيش أن طاقم الفريق عاش هذا الموسم تجربة استثنائية وفريدة تمثلت في الحصول على نتائج باهرة، أبرزها المركز الأول مرتين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الجولتين 1 و3 والمركز الثالث في الجولة 2، ثم التفوق الكبير بمعانقة لقب كبير هو الفوز بسباق دلما التاريخي الثاني شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي والحصول أيضاً على المركز الخامس في أغلى سباقات الموسم سباق القفال التاسع والعشرين.