فيتل ينتقد «القرارات الهزلية» ويطالب بتحسين الفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق فيراري، ركن سيارته في المكان المخصص لها في منصة التتويج بجائزة كندا الكبرى للفورمولا 1 وأزال اللافتة المكتوب عليها «الرقم1» من أمام سيارة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس اعتراضاً على فوز غريمه بالسباق.

وعبر فيتل خط النهاية في المركز الأول لكنه عوقب بإضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه بسبب عودة غير آمنة على الحلبة بعد الخروج عن المسار بسبب ضغط من هاميلتون في اللفة 48، وعندما عاد فيتل كان أمام السائق البريطاني الذي اضطر للخروج عن مسار الحلبة ثم عبور خط النهاية في المركز الثاني لكنه فاز بالسباق بسبب هذه العقوبة.

وأكد فريق فيراري عزمه تقديم طعن على العقوبة الزمنية معتبراً أن فيتل هو «الفائز الحقيقي» بالسباق وأن المراقبين سرقوا الفوز من السائق الألماني بطل العالم أربع مرات.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فيراري: «‬فيتل هو الفائز الحقيقي بالسباق، إذا نظرنا إلى المدرجات أعتقد أن كل المشجعين يعتقدون أن سيباستيان لم يرتكب خطأ ولم يتعمد الخروج من الحلبة ثم العودة إليها وظل متصدراً واجتاز خط النهاية أولاً وبالنسبة لنا هو الفائز الحقيقي، نحن انتصرنا، وأعتقد بكل أمانة أننا كنا الأسرع في الحلبة وهذا هو المهم».

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من جانبه قال فيتل غاضباً عبر دائرة الاتصال مع فريقه: إنهم يسرقون الفوز مني لا، لا، لا، حقاً يجب أن تكون أعمى تماماً لكي تجعلني أتركه يتجاوزني ولا أسيطر على السيارة، أين يترتب عليّ الذهاب؟

وأمام فيراري 96 ساعة لجمع أدلة حيوية ولحسم قرار التقدم بطعن وقال فيتل: هذا النوع من القرارات لا يجعل رياضتنا شعبية. أليس كذلك؟‬ يريد الناس مشاهدتنا في السباقات وأتمنى أن يستعيد الناس الشغف بالرياضة، ومن المؤسف اتخاذ هذه القرارات الهزلية، في هذه الأيام أصبحنا نشبه المحامين الذين يرقصون على الحبال وهذا لا يعزز مصداقية الناس ولا الرياضة، في نهاية المطاف هذه ليست الرياضة التي نشأت على مشاهدتها وحبها.

وقال جينسون باتون بطل العالم 2009: من المحبط أن نرى صراعاً حقيقياً بين سائقين رائعين من أبطال العالم ثم يظهر مراقبو السباق ويسلبوننا كل هذا.

وحاول هاميلتون مصالحة فيتل على المنصة، وإفهامه أنه لا ذنب له في فوزه بالسباق على حسابه إلاّ أن الألماني ظل عابس الوجه، وعزز هاميلتون صدارته لبطولة السائقين إذ رفع رصيده إلى 162 نقطة متقدماً بفارق 29 نقطة على زميله فالتيري بوتاس و62 نقطة أمام فيتل كما واصل مرسيدس تصدره لبطولة الصانعين برصيد 295 نقطة مقابل 172 لفيراري.