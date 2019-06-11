موسم استثنائي ل «الشارقة للدفاع عن النفس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت أسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بما تحقق من إنجازات في الموسم الرياضي (2018-2019) والذي توجه النادي بتحقيق 188 ميدالية ملونة على صعيد المشاركات الدولية، والمسابقات المحلية؛ وذلك في إنجاز استثنائي للاعبي ولاعبات النادي في كل من الجوجيتسو والكاراتيه والجودو والتايكواندو، قياساً بالمواسم الماضية.

وتوزعت الميداليات بواقع 38 ميدالية ذهبية، و69 ميدالية فضية و81 ميدالية برونزية، من بينها 4 ميداليات ذهبية و8 فضيات و9 برونزيات، تحققت في البطولات الدولية، كما توج النادي نجاحه بتنظيم بطولة غرب آسيا للكاراتيه، إضافة إلى عدد من المبادرات والفعاليات الرياضية والثقافية البارزة؛ ومنها فعالية الحكم الصغير التي أقيمت على هامش مهرجان الشارقة للطفل، ومهرجان اختبارات الأحزمة لجميع الألعاب، وتحقيقه لرقم قياسي بعدد المختبرين، وبطولة الشارقة الرمضانية الأولى، وتوقيع اتفاقات التعاون المشترك مع عدد من الجهات الحكومية؛ بهدف نشر ممارسة رياضات الدفاع عن النفس بشكل أوسع على مستوى إمارة الشارقة.

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وفي هذا السياق، وصف أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة ما تحقق من نجاحات بأنها تعد مكاسب مهمة للمستقبل سيتم العمل على تعزيزها لديمومة نجاحها، وتقدم العويس بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الشارقة الرياضي الشيخ صقر بن محمد القاسمي وللأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي للدور الفاعل في نجاح أنشطة النادي، مثنياً على الجهود التي بذلها نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، فضلاً عن الدور البارز لإداريي الألعاب الرياضية والمدربين.

وشدّد على أن العمل على نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس والتشجيع على ممارستها لدى مختلف الفئات من سكان إمارة الشارقة حقق الأهداف المرسومة له في الموسم المنصرم، وبما يعزز العمل بشكل تصاعدي في المواسم المقبلة.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد سعيد الجروان أن تطلعات النادي للمرحلة المقبلة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أبناء الشارقة بممارسة رياضات الدفاع عن النفس وزيادة عدد الأندية التي يشرف عليها النادي فنياً وبما يساهم بزيادة عدد ممارسي رياضات الجوجيتسو والتايكواندو والجودو والكاراتيه مقرونة بتحقيق الإنجازات، من خلال خطة عمل فنية يعمل عليها مجلس إدارة النادي.