ريال مدريد يقترب من حسم صفقة الفرنسي ميندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، اقترب من حسم صفقة ضم اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي، ليكون ثالث صفقاته المهمة في موسم الانتقالات الحالي، بعد أن نجح خلال الأيام الماضية في ضم النجمين لوكا يوفيتش وإيدن هازارد.

وكان من المتوقع، حسب تكهنات الصحف العالمية خلال الفترة الماضية، أن يكون ميندي، الظهير الأيسر لنادي ليون الفرنسي، هو أول الصفقات التي سيعلن عنها ريال مدريد هذا الصيف، ولكن ذلك لم يكن ممكناً نظراً لعدم تمكن اللاعب من الخضوع لجميع الاختبارات الطبية

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيعلن، رسمياً عن صفقة ضم النجم الفرنسي خلال أيام .