البلوشي: أطمح إلى الحصول على فرصة المشاركة أساسياً

تعاقد بني ياس مع لاعب الوسط سالم البلوشي قادماً من الوحدة، ليمثل الصفقة الثالثة للسماوي في الميركاتو الصيفي الحالي ووقع البلوشي على العقد، أمس الأول، في مقر النادي بالشامخة، لينتقل إلى بني ياس بعقد يمتد إلى 3 مواسم. وشهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور سالم جريب الحارثي، رئيس شركة بني ياس لكرة القدم ومحمد العطاس وكيل اللاعب. وتعد الصفقة مكسباً للسماوي خاصة أن البلوشي يتمتع بطول القامة اللافت، ويستند إلى قدرات فائقة في ارتكاز منتصف الميدان، وسيشكل إضافة حقيقة رغم مشاركته مع الرديف في الموسم الماضي وعدم وجوده ضمن تشكيلة مدرب الوحدة السابق الهولندي تين كات، وكان قد التحق بالفريق الأول في حقبة الروماني ريجيكامب وسجل حضوراً جيداً، خاصة عندما شارك في البطولة العربية للأندية الأبطال عام 2017.

وكان بني ياس قد دعم صفوفه بعيسى المازمي من الإمارات ومحمد هلال من الوحدة.

ومن جانبه أكد سالم البلوشي أن طموحه مع السماوي، الحصول على فرصة المشاركة ضمن التشكيل الأساسي، وإثبات الذات والوجود ضمن قائمة أفضل الوجوه الصاعدة خلال الموسم المقبل.

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وقال البلوشي «20 عاماً»: «مباراة الفيصلي الأردني في البطولة العربية عندما شاركت بقميص العنابي كانت بدايتي الحقيقة والظهور الأول أساسياً، والتي دفعتني إلى أن أكون محل ثقة الجهاز الفني بقيادة ريجيكامب حينها، وأتمنى بعد انتقالي إلى بني ياس، أن أحصل على فرصة المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية وتقديم مستوى جيد».

وأضاف: «أطمح في أن أكون من أفضل اللاعبين الصاعدين خلال الموسم المقبل، وأن أقدم ما يرشحني لتحقيق هدفي، بني ياس يضم مجموعة لا بأس بها من اللاعبين المميزين، والذين لهم ثقلهم في الميدان ولاسيما فواز عوانة الذي يلعب في نفس مركزي، وسعيد بالمشاركة معه في نفس الفريق». ومضى يقول: «انتقلت من ناد كبير وعريق هو الوحدة إلى بني ياس الذي لا يقل عنه أبداً، فهو ناد عريق وله سجل مميز، وهذا السبب الحقيقي وراء الالتحاق بصفوفه لأحصل على فرصة المشاركة في دوري الخليج العربي، أشكر شركة الكرة في نادي الوحدة وعلى رأسها أحمد الرميثي، كما وجب أيضاً توجيه الشكر إلى عبد الله سالم، المدير التنفيذي لشركة الكرة، على ثقته وتثمينه لموهبتي منذ أن كنت ضمن فرق الأكاديمية التي التحقت بها في سن السادسة وتدرجت ضمن المراحل السنية وصولاً إلى الرديف والفريق الأول».

وتوجه البلوشي بالشكر إلى محمد العطاس وكيل أعماله، والدكتور سالم جريب الحارثي، رئيس شركة بني ياس لكرة القدم الذي رحب به منذ اللحظة الأولى وتدشين المفاوضات التي وصلت إلى النهاية السعيدة، وقال: أشكر جميع المنتمين لنادي بني ياس على ثقتهم في قدراتي، وإنه لشرف كبير أن أنضم إلى أحد أبرز الأندية في العاصمة أبوظبي.