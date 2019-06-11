رايو فايكانو يمدد عقد سواريز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي رايو فايكانو الإسباني لكرة القدم، أمس، تمديد تعاقده مع لاعب الوسط ماريو سواريز لثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2022.

وانضم سواريز لصفوف رايو فايكانو في ينايرالماضي قادماً من جويزهو هنجفنج الصيني ليصبح مع مرور الوقت أحد أهم لاعبي الفريق، ولكنه لم يفلح في الحيلولة دون هبوط الفريق إلى القسم الثاني من الدوري الإسباني «الليجا».