شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين اتحاد الكرة ووزارة الصحة في المجال الطبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم سبل تعزيز التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمن سلامة وصحة الرياضيين وممارسي كرة القدم بشكل خاص. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الهاشمي بالدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بمقر الوزارة في دبي. وأكد الدكتور الهاشمي أن اتحاد الكرة ممثلاً في لجنة الطب الرياضي حريص على التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة بالطب عامة والطب الرياضي خاصة، بما يفتح أبواب التثقيف الصحي للاعب والأطقم الطبية وجميع منتسبي اللعبة، ما يساعد بصورة فعالة في تجنب السقوط في وهم المعلومات الخاطئة وضمان ممارسة مستدامة للنشاط الكروي بوجود أطقم طبية مؤهلة وذات خبرة عالية.

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