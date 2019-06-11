البرازيل سعيدة بتألق منتخبي الرجال والسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعيش البرازيل أياما سعيدة بتفوق منتخب الرجال والسيدات على حد سواء حاليا، إذ أنهى فريق الرجال استعداداته لاستضافة بطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية، التي تنطلق الجمعة بمواجهة بوليفيا، بفوز كاسح على ضيفه هندوراس 7-صفر وديا في بورتو أليجري. وتناوب نجم سيتي جابرييل جيسوس (6 و47) وتياجو سيلفا (13) وكوتينيو (37 من ركلة جزاء) ودافيد نيريس (56) وروبرتو فيرمينو (65) وريتشارلسون (70) تسجيل الأهداف السبعة لفريق المدرب تيتي.

أما فريق السيدات فقد افتتح المونديال الذي تستضيفه فرنسا حاليا بالفوز 3- صفر على جامايكا بهاتريك كريستين (34 عاما) التي حلت مكان مارتا المصابة. وستلعب سيدات السامبا يوم الخميس أمام أستراليا فيما تواجه جامايكا الجريحة منتخب إيطاليا يوم الجمعة.