عواد: امتلك عروض محلية وخارجية.. وعرض بـ 3.5 مليون دولار

حسن العمدة

أكد محمد عواد حارس مرمى نادي الاسماعيلي ان إدارة ناديه رفضت عددًا من العروض المحلية والخارجية لرحيله عن صفوف الفريق في انتقالات الصيف المقبلة.

وقال عواد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كانت هناك عروض موجودة بالفعل داخل النادي".

وأكمل "الاسماعيلي كان من الممكن ان يستفيد ماديًا من العروض التي تم عرضها على مجلس الادارة ولكنهم قرروا استمراري".