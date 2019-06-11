شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: أنا مشجع إسماعيلاوي واعتذر للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الإسماعيلى، سعادته بقرار اللعب للفريق الأصفر، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه مشجعًا له قبل أن يكون لاعبًا بقميصه.

وأضاف فى تصريحات خاصة: "اتخذت قرارى باللعب للإسماعيلى رغم وجود رفض من جانب مدربى السابق فى الزمالك".

وواصل: "نلعب دائمًا تحت ضغط البطولة وهو ما أثر على نتائجنا بعض الشىء، نتطلع لتعويض الإخفاقات التى تعرضنا لها هذا الموسم من أجل العودة لمنصات التتويج فى أسرع وقت ممكن".

واختتم ارتكاز الدراويش: "أود أن اتقدم باعتذار للجماهير عن نتائجنا هذا الموسم، وأود أن أشكرهم كثيرًا على ما قدموه لى من دعم ومساندة منذ دخولى بوابة النادى الإسماعيلى".