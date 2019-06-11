شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى لـ"تايم سبورت":طلعت يوسف الأقرب للفريق.. وبعض الجماهير تمنوا هبوط الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن بعض جماهير الفريق كانت تتمنى هبوط زعيم الثغر إلى دورى القسم الثانى لأغراض شخصية، مشيراً إلى أن هذا الموسم يجب أن ننساه .

وأشار مصيلحى فى تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" للاعلامى سيف زاهر علي قناة تايم سبورت، أن طلعت يوسف تحمل المسئولية بعد رحيل حلمى طولان أمام سموحة لمدة عشر أيام بدون أى مقابل، مؤكداً أنه لم يحسم منصب مدير الفنى الجديد للفريق حتى الان.

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وأضاف مصيلحى، أن نتائج الفريق فى البطولة العربية بعد الفوز علي الزمالك والترجي التونسي رفع سقف طموحات جماهير الاسكندرية ، مؤكداً أنه تسلم الاتحاد السكندري وهو ينافس الهبوط ، واعداً أن الموسم القادم سيشهد تغيير كبير.

وكشف رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن هناك جلسة جمعته مع مجلس الإدارة وطلعت يوسف لعرض عليه تولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، موضحا أن يوسف طلب مهلة 48 ساعة لحسم قراره النهائي .

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري، أن المدير الفني الجديد من سيحسم ملف الراحلين واللاعبين المستمرون في الفريق ، مؤكدا ان سيد البلد يحتاج نص فريق خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين المؤثرين بسبب انتهاء اعارتهم .