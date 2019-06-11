شكرا لقرائتكم خبر عن سلة سموحة تتعاقد مع مؤمن أبو العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادى سموحة مع مؤمن أبو العينين لاعب فريق سلة الأهلى السابق، لتدعيم فريق السلة فى الموسم الجديد. وكان مؤمن أبو العينين قد طلب فسخ التعاقد مع سلة الأهلى للعودة إلى الإسكندرية لظروف أسرية . Advertisements وتعاقد الفريق مع محمد صلاح لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك يذكر أن سموحة استغنى عن حمد فتحى عملاق السلة، بعد انتهاء عقده مع الفريق وتلقى اللاعب عدة عروض يفاضل بينها.

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