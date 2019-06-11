شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يرسل عرضا رسميا لشراء مدافع الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو النادى الأهلى عرضاً رسمياً لنظرائهم فى الإسماعيلي لشراء مدافع الدراويش لتدعيم دفاعات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل. لقراءة تفاصيل كاملة اضغط هنا..

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