شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبلغ فريق الكرة بمد الأجازة حتى 22 يونيو ويطالبهم بجوازات السفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو الأهلى، لاعبي الفريق بمد الأجازة التي حصلوا عليها حتي 22 يونيو الجاري بعد تأكد لعب مبارتي المقاولون والزمالك المتبقيتين في بطولة الدوري العام بعد كأس الأمم الأفريقية.
وطالب سيد عبد الحفيظ، اللاعبين بإحضار جوازات السفر، تمهيدآ للسفر إلى ألمانيا لإقامة معسكر هناك.
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