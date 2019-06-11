شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى لتايم سبورت: الاتحاد السكندرى صادفوا سوء حظ.. وبعض اللاعبين لا يستحقون البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن حزنه الشديد بسبب موقف الفريق فى بطولة الدورى بعد ما ضمن البقاء عقب الفوز فى المباراة الأخيرة أمام سموحة، قائلاً "كلمة الاتحاد مهدد بالهبوط بتتعبنى نفسياً".

وأكد مصيلحى فى تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" للاعلامى سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أن الفريق السكندرى صادفه سوء حظ غير طبيعى خاصة تحت قيادة حلمى طولان المدير الفنى السابق للفريق، موضحاً أن زعيم الثغر قدم مباريات كبيرة وتمكن فى الفوز على قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك ولكن خسر مباريات غريبة.

وأضاف مصيلحى أن هذا الموسم صعب للغاية ولن أنساه ، والجميع مشارك في المسئولية ، مؤكدا أنه اتعلم من السلبيات والتى أبرزها اختيار بعض اللاعبين التي لا تصلح أن ترتدى التيشرت الاخضر ، وأطالب المعارضة بالنقد الايجابى وليس الاساءه خاصة أنه لا يهتز من هذه الإسائة بل تزيده قوة .