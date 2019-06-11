شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الشوربجى وعبد الجواد فى بطولة الـ CIB الدولية للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات بطولة CIB الدولية للاسكواش، والتي ينظمها وادي دجلة خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، تفوقا كبيرا للاعبين المصريين بعد ثلاث مباريات.

وجاءت نتائج اليوم الثاني بمنافسات الرجال كالتالي:

فاز كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا على منافسه النيوزيلاندي بول كول بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 13-11.

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وتغلب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا على طارق مؤمن المصنف الثالث في مباراة استغرقت 46,دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 5-11, 11-6.

كما فاز البيروفي ديجو إلياس المصنف الثامن عالميا علي اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس في مباراة استمرت 57 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط 11/5 ، 8/11، 9/11 في منافسات اليوم الثاني.

وتعتبر بطولة CIB من البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين بالتصنيف العالمي للرجال.