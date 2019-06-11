شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: نظام دورى القسم الثاني سيدمر الكرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، ان اتحاد الكرة ينتظر أزمة جديدة خلال المرحلة الحالية، والمتعلقة بنظام دورى القسم الثاني.

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وأوضح كريم خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولى"، أن النظام الذى تقام به مسابقة دورى القسم الثاني حاليًا، سيتسبب في تدمير الكرة المصرية علي المدى البعيد، موضحًا انه لا يجوز أن تضم المجموعة الواحدة 12 فريق فقط.

وقال كريم شحاتة، "يجب علي اتحاد الكرة تعديل نظام دورى القسم الثاني ، حتي يستطيع كل فريق خوض عدد كافي من المباريات، فلا يجوز ان يخوض فرق الدورى الممتاز 34 جولة في حين يخوض فريق القسم الثاني 22 فقط، فكلما زادت عدد المباريات كلما زادت فرص ظهور نجوم جدد، مطالبًا اتحاد الكرة بالتخطيط لدورريات الناشئين والاقسام الثاني والثالث والرابع".