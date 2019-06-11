شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يحدد مبلغ صادم لرحيل وليد أزاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة النادي الأهلي مبلغ صادم للموافقة على رحيل المغربى وليد أزارو بعد الأنباء التى ترددت بخصوص اقتراب المهاجم من الرحيل خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

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