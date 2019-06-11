أين ذهب نجوم الزمالك فى انتقالات السلة ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فترة الانتقالات الصيفية، رحيل 4 لاعبين من فريق سلة الزمالك، نظرا لانتهاء عقودهم مع ناديهم.
وقد رحل عن سلة الزمالك كل من محمد صلاح ، و مروان عاطف ، و محمود يسرى ، بالإضافة إلى ممدوح موسى .
وانتقل محمود يسرى إلى سلة المصرية للاتصالات، بينما تعاقد نادى طلائع الجيش مع الثنائى ممدوح موسى و مروان عاطف، وبالنسبة لمحمد صلاح فانضم الى صفوف سموحة
يذكر أن الزمالك توج بدورى سوبر السلة بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين بنهائى البطولة .
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