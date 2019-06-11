إيهاب جلال يجدد عقده مع المصري لنهاية الموسم القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة النادي المصري بقيادة سمير حلبية، تجديد تعاقده مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020/2019 . هذا ويعقد حاليا اجتماع مغلق بين مجلس إدارة النادي المصري وايهاب جلال للتنسيق حول الخطوط العريضة للإعداد للموسم الجديد وتحديد احتياجات الفريق للموسم المقبل.

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