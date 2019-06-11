رسميا.. المصري يجدد تعاقده مع إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية تجديد تعاقده مع المدير الفني إيهاب جلال لعام جديد، ليستمر مدربًا للفريق الفيومي في الموسم المقبل (2019-2020).

ويعقد جلال اجتماعًا للتنسيق حول الخطوط العريضة للإعداد للموسم الجديد.

وقال حلبية: "إيهاب جلال مستمر لقيادة الفريق في الموسم المقبل، للم تكن هناك أي شروط من جانبه للاستمرار في تدريب المصري".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "صدى البلد" صباح الثلاثاء: "لم نتحدث إلا في الصفقات التي يرغب إيهاب جلال في ضمها واللاعبين التي يرغب الجهاز الفني في الاستغناء عنها".

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من جانبه، أكد إيهاب جلال: "رئيس النادي تحدث معي بعد آخر مباراة في الدوري وقال لي أن النادي يرغب في استمراري".

وتابع: "العقد بيني وبين النادي في الأساس مدته موسم ونصف ولكن بشرط موافقة الطرفين، ورحبت بالتأكيد دون تردد".

وأتم: "حصد المركز الرابع 3 مواسم متتالية يعد إنجازًا للفريق ويحسب لمجلس الإدارة، وهو العامل المشترك في هذا الإنجاز".

يذكر أن المصري البورسعيدي أنهى مبارياته في الدوري، حيث ضمن رسميًا احتلال المركز الرابع برصيد 52 نقطة.