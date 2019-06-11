فيلم سينمائي وعزومة عشاء للمنتخب في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اصطحب الجهاز الفني للمنتخب لاعبي الفريق لمشاهدة أحد الأفلام السينمائية في عرض خاص مساء الإثنين بجوار فندق الإقامة.

وتناول اللاعبون العشاء بأحد المطاعم خارج مقر معسكرهم المقام حاليًا في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية.

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وأفاد الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أن تلك الخطوة جاءت "سعيًا لكسر حدة الملل لدى اللاعبين من مشقة التدريبات مرتين يوميا".

ويلتقي المنتخب مع نظيره التنزاني وديًا يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية وسط حضور 30 ألف متفرج، قبل أيام قليلة من مواجهة غينيا في آخر الوديات قبل انطلاق أمم إفريقيا.

يُذكر أن مصر تستضيف "كان 2019" خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ويتواجد الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.