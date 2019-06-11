عامر حسين: الأندية ستشارك بالصفقات الجديدة في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحقية الأندية في الاعتماد على الصفقات الجديدة المنتظر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة المباريات المتبقية من مسابقة كأس مصر خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبلين، بعد الانتهاء من كافة مواجهة الدوري الممتاز.

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وقال حسين، في تصريحات هاتفية لقناة "النهار" مساء الإثنين: "يوجد شهر كامل بين نهاية الدوري المصري وانطلاق كأس مصر، وبالتالي سيكون من حق الأندية الاعتماد على لاعبيها الجديد في الكأس".

وأضاف: "خلال شهر يناير الماضي، لعبت الأندية بصفقاتها الجديدة التي تعاقدت معها بالميركاتو الشتوي في مسابقة كأس مصر بشكل طبيعي بعدما انطلقت المسابقة في سبتمبر 2018".

يذكر أن الأهلي سيواجه بيراميدز يوم 28 أغسطس في دور الـ16 بكأس مصر، بينما سيلتقي الزمالك حامل لقب المسابقة مع فريق مصر المقاصة في ربع النهائي في الأول من شهر سبتمبر.