ميدو يتحدث عن إمكانية تعاقد المقاصة مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر المقاصة، أنه يستطيع أن يعيد محمود عبد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر، في حالة موافقة إدارة النادي الفيومي على استقدامه بداية من الموسم المقبل.

ودخل شيكابالا دائرة اهتمامات ميدو بعد انتهاء إعارته لأبولون سميرني اليوناني، بعد تولي الأخيرة الإدارة الفنية ورغبته في الاستعانة باللاعب في الفريق الفيومي.

ولم يحسم شيكابالا موقفه من العروض المحلية التي تلقاها لحين وضوح الرؤية بالنسبة له من العودة إلى الزمالك من عدمه.

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وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، إنه لديه معلومة بأن الزمالك كان قد قرر في وقت سابق إعادة شيكابالا للفريق بداية من الموسم الجديد، وحتى الان لم نخل في مفاوضات للتعرف على موقفه مع ناديه.

وأضاف، أتمنى ان يتواجد شيكابالا معي في مصر المقاصة، فهو لاعب كبير وأستطيع إعادته كأفضل لاعب، كان في البداية لابد من موافقة مصر المقاصة.

وأوضح، أن مصر المقاصة يحتاج إلى تدعيمات من بين 3 او 4 لاعبين لكي يكون الفريق جاهزا للموسم الجديد.

وأتم ميدو تصريحاته:" سأجلس خلال الأيام المقبلة مع إدارة مصر المقاصة لوضع خطة الفريق للإعداد للموسم المقبل وبحث ملف التدعيمات والصفقات الجديدة".