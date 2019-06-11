المسابقات تعلن موعد انطلاق دوري الموسم الجديد 2019-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد بدء الموسم الجديد للدوري المصري 2019-2020.
وفي تصريحات لقناة "النهار" قال حسين:"الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017-2018 بـ24 ساعة فقط".
وأعلنت لجنة المسابقات استمرار الموسم الحالي حتى 18 سبتمبر المقبل، الذي سيشهد مباراة السوبر المصري، على أن يكون نهائي كأس مصر يوم 9 سبتمبر القادم.
وأضاف حسين:"دوري الموسم المقبل سينتهي في شهر يونيو 2020، وستشارك أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".
وعن مباراة السوبر الموسم الحالي 2018-2019 بين بطلي الدوري والكأس قال حسين:"ستقام بين الدور الأول والدور الثاني للموسم القادم 2019-2020".
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