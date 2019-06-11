ميدو: المقاصة لن يكون خصمًا سهلا للزمالك في وجودي كمدير فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر المقاصة، ان مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك بكأس مصر لن تكون سهلة، في ظل حصول الفريق الأبيض على أكثر عدد من ألقاب الكأس خلال السنوات الأخيرة.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة بدور الـ 8 لكأس مصر يوم 1 سبتمبر، على استاد السلام في تمام التاسعة والنصف مساءً طبقا لجدول اتحاد الكرة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، مصر المقاصة لن يكون خصما سهلا أمام الزمالك خاصا في ظل تواجدي على رأس الإدارة الفنية للفريق الفيومي.

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وأضاف، مواجهة الزمالك لن تكون سهلة والجميع يعلم أن جميع مبارياتي أمام الزمالك كنت حريص دائما على أن أكون منافس والبحث دائما على تحقيق نتيجة إيجابيه أمامه.

وأوضح، أن سبب موافقته على تدريب مصر المقاصة جاء بعدما أيقن أن عقلية محمد عبد السلام رئيس النادي تتوافق لحد كبير مع فكره.

وأتم:" هدفي مع مصر المقاصة البقاء لأكبر فترة ممكنة مع الفريق الفيومي، واحتاج لمزيد من الوقت لتعديل أشياء كثيرة مع الفريق وتحقيق ما هو مخطط له".