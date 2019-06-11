بن زايد ثالثا والخليفي عاشرا.. تعرف على أغنى أغنياء عالم كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن قائمة أغنى ملاك أندية كرة القدم على سطح الأرض، والتي ضمت إسمين عربيين هما الإماراتي منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والقطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت بتقدم رجال أعمال بارزين لمراكز متقدمة في القائمة، رغم امتلاكهم لأندية لا تنتمي للصف الأول في كرة القدم الأوروبية.

واحتل المكسيكي كارلوس سليم مالك نادي ريال أوفيدو الإسباني المركز الأول في القائمة، رغم ان أوفيدو يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، وبلغت ثروة سليم 59.2 مليار دولار أمريكي.

وجاء فرانسوا بينو مالك نادي ستاد رين الفرنسي في المركز الثاني، بثروة بلغت 31.7 مليار دولار، قبل بن زايد الذي تبلغ ثروته 23 مليار دولار.

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وفي المركز الرابع جاء النمساوي ديتريش ماتشيتز مالك أندية لايبزج الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي، ريد بول البرازيلي ونيويورك ريد بولز الأمريكي، بثروة بلغت 18.9 مليار دولار.

احتل الإيطالي أندريا أنييلي مالك نادي يوفنتوس المركز الخامس بثروة قيمتها 15.9 مليار دولار، وتلاه الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي بثروة بلغت 12.4 مليار دولار.

فيليب أنشوتز مالك نادي لوس أنجلوس جالاكسي استقر في المركز السابع بـ 11 مليار دولار، قبل الأمريكي أيضًا ستانلي كرونكي مالك نادي آرسنال الإنجليزي، بـ 8.8 مليار دولار.

الصيني جانج جيندونج مالك نادي إنترناسيونالي الإيطالي جاء في المركز التاسع بثروة قيمتها 6.8 مليار دولار، متساويًا مع الروسي ديميتري ريبولوفيف مالك نادي موناكو الفرنسي، قبل ناصر خليفي الذي يمتلك ثروة قيمتها 6.8 مليار دولار.